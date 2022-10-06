Жители Геленджика остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе
Происшествия
06.10.2022 10:50
Местный водоканал сообщает о нештатной ситуации на магистральном трубопроводе. Специалистам предстоит заменить оборудование.
Коммунальщики пообещали, что отключение будет кратковременным. Однако перебои с водой возможны практически во всей центральной части города.
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