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В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки

Происшествия
04.10.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-14-mnogoetazhek-i-tri-sotsobekta-ostalis-bez-goryachej-vody-iz-za-utechki
В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение горячего водоснабжения в городе-герое произошло утром 4 октября из-за утечки на магистральной тепловой сети на улице Исаева, 13.

Сейчас горячей воды нет в многоквартирных домах по адресам:

— улица Энгельса, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95;

— улица Набережная, 25, 29, 53А, 57А;

— проспект Ленина, 22.

Также горячее водоснабжение отключили в городской больнице № 3 на улице Суворовской, в комплексном центре реабилитации детей и подростков на улице Энгельса и в «Авиценне» на улице Набережной, сообщает МЦУ Новороссийска.

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