В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
Происшествия
04.10.2022 10:34
Аварийное отключение горячего водоснабжения в городе-герое произошло утром 4 октября из-за утечки на магистральной тепловой сети на улице Исаева, 13.
Сейчас горячей воды нет в многоквартирных домах по адресам:
— улица Энгельса, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95;
— улица Набережная, 25, 29, 53А, 57А;
— проспект Ленина, 22.
Также горячее водоснабжение отключили в городской больнице № 3 на улице Суворовской, в комплексном центре реабилитации детей и подростков на улице Энгельса и в «Авиценне» на улице Набережной, сообщает МЦУ Новороссийска.
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