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Жители Геленджика и Кабардинки 12 октября на сутки останутся без воды

Общество
28.09.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-gelendzhika-i-kabardinki-12-oktyabrya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody
Жители Геленджика и Кабардинки 12 октября на сутки останутся без воды

Водоснабжение на курорте отключат с 9:00 12 октября до 9:00 13 октября из-за проведения ремонтных работ на Троицком групповом водоводе и городских сетях.

Воду на сутки отключат на Тонком мысу и в центре Геленджика, до границ улиц: Гоголя — Луначарского — Садовая. Также воды в эти дни не будет в Кабардинке, а также в селах Марьина Роща и Виноградное.

За сутки специалисты водоканала установят новый узел учета подаваемой воды по ветке Троицкого водовода, а также заменят запорную арматуру, сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения».

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