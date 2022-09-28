Жители Геленджика и Кабардинки 12 октября на сутки останутся без воды
Общество
28.09.2022 10:48
Водоснабжение на курорте отключат с 9:00 12 октября до 9:00 13 октября из-за проведения ремонтных работ на Троицком групповом водоводе и городских сетях.
Воду на сутки отключат на Тонком мысу и в центре Геленджика, до границ улиц: Гоголя — Луначарского — Садовая. Также воды в эти дни не будет в Кабардинке, а также в селах Марьина Роща и Виноградное.
За сутки специалисты водоканала установят новый узел учета подаваемой воды по ветке Троицкого водовода, а также заменят запорную арматуру, сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения».
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