Славянск-на-Кубани 28 сентября останется без воды

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В это день «Кубаньводоканал» проведет в городе плановые работы по промывке и дезинфекции водопроводных сетей.

В связи с этим 28 сентября в Славянске-на-Кубани, а также в поселке Вишневом отключат воду с 8:00 до 17:00. Кроме того, в течение всех суток местных жителей призвали не использовать воду из крана для питья и приготовления пищи.

На следующий день — 29 сентября воду отключат в микрорайоне Кубрис — с 11:30 до 13:30.

Жителей города призвали заранее сделать необходимые запасы питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

Население Славянска-на-Кубани и поселка Вишневого составляет около 68 тыс. человек.

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