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В Краснодаре жители пяти многоэтажек на Фестивальном остались без воды из-за аварии

Происшествия
24.09.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-pyati-mnogoetazhek-na-festivalnom-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
В Краснодаре жители пяти многоэтажек на Фестивальном остались без воды из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Западного округе произошло днем 24 сентября.

Сейчас воды нет в многоквартирных домах на улице Тургенева: № 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144.

На месте аварии работает бригада водоканала. Они проводят восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Сколько человек временно остались без воды и когда устранят последствия аварии не уточняется.

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