В Краснодаре жители пяти многоэтажек на Фестивальном остались без воды из-за аварии
Происшествия
24.09.2022 17:17
Аварийное отключение холодного водоснабжения в Западного округе произошло днем 24 сентября.
Сейчас воды нет в многоквартирных домах на улице Тургенева: № 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144.
На месте аварии работает бригада водоканала. Они проводят восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.
Сколько человек временно остались без воды и когда устранят последствия аварии не уточняется.
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