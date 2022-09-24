В Краснодаре жители пяти многоэтажек на Фестивальном остались без воды из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Западного округе произошло днем 24 сентября.

Сейчас воды нет в многоквартирных домах на улице Тургенева: № 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144.

На месте аварии работает бригада водоканала. Они проводят восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Сколько человек временно остались без воды и когда устранят последствия аварии не уточняется.

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