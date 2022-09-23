В Новороссийске из-за аварии без воды остались дома на шести улицах
Происшествия
23.09.2022 12:17
Ограничения водоснабжения начались 23 сентября в 11:00.
«В связи с аварийной ситуацией на сети водоснабжения, МУП «Водоканал» до завершения ремонтно-восстановительных работ будет выполнять ограничение подачи воды в часть зоны № 18», — сообщили в водоканале.
Без воды остались следующие адреса:
— улица Волгоградская, дома № 2 — 16;
— улица Золотаревского, дома № 2, 2а, 4;
— улица Малоземельская, дом № 14;
— ЦТП-36;
— улица Куникова, дома № 92 — 104;
— детский сад на улице Волгоградской, 6а;
— СГПТУ на Мысхакском шоссе, 48;
— улица Мысхакское шоссе, дома № 46, 50, 52, 54, 56.
Воду будут привозить автоцистерны по заявкам.
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