Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Геленджика остались без электричества из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-gelendzhika-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-avarii
Жители Геленджика остались без электричества из-за аварии
Фото tonkosti.ru

Утром 18 июля ряд улиц и микрорайонов города-курорта остаются обесточенными из-за сбоя на высоковольтном оборудовании.

Аварийные бригады с ночи приступили к устранению причин неполадки. Возобновить подачу электричества планируют к 11:30.

sc name=»yandex_desk» ][/sc]

В ряде районов города подключение электричества уже идет, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

Кроме того, от жителей города-курорта в редакцию интернет-портала «Кубань 24» поступили жалобы, что в их домах нет не только света, но и воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях