Жители Геленджика остались без электричества из-за аварии
Общество
18.07.2024 09:20
Утром 18 июля ряд улиц и микрорайонов города-курорта остаются обесточенными из-за сбоя на высоковольтном оборудовании.
Аварийные бригады с ночи приступили к устранению причин неполадки. Возобновить подачу электричества планируют к 11:30.
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В ряде районов города подключение электричества уже идет, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.
Кроме того, от жителей города-курорта в редакцию интернет-портала «Кубань 24» поступили жалобы, что в их домах нет не только света, но и воды.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс.