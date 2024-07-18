Жители Геленджика остались без электричества из-за аварии

Утром 18 июля ряд улиц и микрорайонов города-курорта остаются обесточенными из-за сбоя на высоковольтном оборудовании.

Аварийные бригады с ночи приступили к устранению причин неполадки. Возобновить подачу электричества планируют к 11:30.

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В ряде районов города подключение электричества уже идет, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

Кроме того, от жителей города-курорта в редакцию интернет-портала «Кубань 24» поступили жалобы, что в их домах нет не только света, но и воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс.