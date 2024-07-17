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В Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-polnostyu-obestochen-mikrorajon-tolstyj-mys
В Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс
В Геленджике полностью обесточен микрорайон Толстый Мыс

Вечером 17 июля стало известно об очередном отключении электроэнергии в Геленджике. А также зафиксировано повторное отключение в селе Марьина Роща, СНТ «Маяк», «Нептун», «Геолог», «Лесник-20, «Лесник-1».

Причины массовых отключений выясняются. Не менее 150 улиц в поселках и самом Геленджике остаются без света и список продолжает пополняться.

«В данный момент оперативно-диспетчерская служба выясняет причины и сроки по возобновлению», — сообщает Филиал АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край еще продолжает восстанавливаться после блэкаута, основной удар которого попал на приморские города и Краснодар.

 

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