Жители Геленджика могут бесплатно поменять окна за счет ГК «Автодор»

Это стало возможно в рамках проекта строительства транспортной развязки на федеральной трассе М-4 «Дон» около жилых домов.

Жители близлежащих домов могут частично заменить окна на новые с повышенной шумоизоляцией и установить клапаны проветривания. Этим предложение доступно для жителей домов по адресам:

Геленджикский проспект : З32, З34, З34-А, З36, З36-Б, 338;

: З32, З34, З34-А, З36, З36-Б, 338; Микрорайон Марьинский : улица Адмирала Серебрякова, 4, 16, 18, 22; улица Ермалая Берхмана, 23, 25, 26, 30, 32; улица Алексея Вельяминова, 1, 3, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 26; улица Доктора Сульжинского, 4.

: улица Адмирала Серебрякова, 4, 16, 18, 22; улица Ермалая Берхмана, 23, 25, 26, 30, 32; улица Алексея Вельяминова, 1, 3, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 26; улица Доктора Сульжинского, 4. улица Маршала Жукова , 1 (квартиры 2, 3,4. 5, 6), 3, литеры с 1 по 5;

, 1 (квартиры 2, 3,4. 5, 6), 3, литеры с 1 по 5; село Марьина Роща : улица Совхозная, 2 и улица Космонавтов, 1 и 2;

: улица Совхозная, 2 и улица Космонавтов, 1 и 2; Бобрукова Щель: улица Родниковая, 1 и 2; улица Ручейная 1 и 2; переулки Природоржный, 1, 2, 3 и Родниковый, 1.

Для замены окон жители вышеуказанных домов должны до 10 мая обратиться к представителю подрядчика по телефону: +7 (938) 515-35-30, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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