Жители Геленджика могут бесплатно поменять окна за счет ГК «Автодор»
Общество
28.04.2023 15:07
Это стало возможно в рамках проекта строительства транспортной развязки на федеральной трассе М-4 «Дон» около жилых домов.
Жители близлежащих домов могут частично заменить окна на новые с повышенной шумоизоляцией и установить клапаны проветривания. Этим предложение доступно для жителей домов по адресам:
- Геленджикский проспект: З32, З34, З34-А, З36, З36-Б, 338;
- Микрорайон Марьинский: улица Адмирала Серебрякова, 4, 16, 18, 22; улица Ермалая Берхмана, 23, 25, 26, 30, 32; улица Алексея Вельяминова, 1, 3, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 26; улица Доктора Сульжинского, 4.
- улица Маршала Жукова, 1 (квартиры 2, 3,4. 5, 6), 3, литеры с 1 по 5;
- село Марьина Роща: улица Совхозная, 2 и улица Космонавтов, 1 и 2;
- Бобрукова Щель: улица Родниковая, 1 и 2; улица Ручейная 1 и 2; переулки Природоржный, 1, 2, 3 и Родниковый, 1.
Для замены окон жители вышеуказанных домов должны до 10 мая обратиться к представителю подрядчика по телефону: +7 (938) 515-35-30, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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