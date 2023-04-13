В курортный сезон на трассе М-4 «Дон» не будут вводить ограничений

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Всего в этом году на федеральной трассе М-4 «Дон» отремонтируют 253,4 км дорожного полотна. В Ростовской области отремонтируют 69 км дорог.

Однако ремонт трассы не повлияет на трафик автомобилистов, направляющихся на юг страны. Специалисты составили график работ таким образом, чтобы не вводить ограничений во время основного сезона отпусков в летний период.

Кроме того, к пику курортного сезона пропускная способность М-4 «Дон» заметно увеличится благодаря открытию движения по Дальнему западному обходу Краснодара, новым развязкам в Геленджике и обхода Аксая в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: на майские праздники снимут ограничение движения на трассе М-4 «Дон» в Динском районе. Сейчас на 1305 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в районе станицы Пластуновской ведут строительство транспортной развязки.