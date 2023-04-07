На майские праздники снимут ограничение движения на трассе М-4 «Дон» в Динском районе
Общество
07.04.2023 12:03
Сейчас на 1305 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в районе станицы Пластуновской ведут строительство транспортной развязки.
Дорожники уже возвели подпорные стенки и опоры, смонтировали балки и заасфальтировали подъезды к мосту, который станет частью развязки. В связи со строительными работами на этом участке трассы движение транспорта в сторону Краснодара осуществляется по одной полосе.
Однако на майские праздники на 1305 км М-4 «Дон» под путепроводом для автомобилистов откроют движение в обычном режиме — по двум полосам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».
Читайте также: на майские праздники снимут ограничения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас на 930 км федеральной автодороги М-4 «Дон» ведут плановый ремонт на мосту через реку Северский Донец.
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