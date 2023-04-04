На майские праздники снимут ограничения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Сейчас на 930 км федеральной автодороги М-4 «Дон» ведут плановый ремонт на мосту через реку Северский Донец. В связи с этим проезжую часть в сторону Краснодарского края сузили до одной полосы.

«Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, закончить работы на одной полосе и запустить движение по двум планируется до майских праздников», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

После завершение майских праздников дорожные работы продолжат на второй полосе. Ремонт этого участка трассы планируют завершить до пика курортного сезона.

Направляющиеся на юг автомобилисты могут объехать 930 км М-4 «Дон» по региональным дорогам. Для этого нужно съехать с трассы на 904 км около поселка Глубокий и вернуться на 932 и 937 км.

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