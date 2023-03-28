Жители Геленджика 30 марта останутся без воды

В этот день в городе-курорте проведут плановые работы по замене запорной арматуры на насосной станции на улице Новороссийской.

В связи с этим с 9:00 до 18:00 ограничат подачу воды в центральную часть Геленджика в границах улиц: Геленджикский проспект — Гоголя — трасса М-4 «Дон» — Дивноморская — Красногвардейская.

Кроме того, 30 марта выполнят плановые работы по санации водопровода на улице Взлетной. Из-за этого в микрорайоне Голубая бухта водоснабжение ограничат с 9:00 до 21:00.

Местных жителей попросили заранее запастись водой. Подвоз воды на автоцистернах во время отключения будут выполнять по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8 (86141) 210-33, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

Читайте также: в Новороссийске жители 13 улиц остались без воды из-за переврезки водовода.