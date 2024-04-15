Жители Геленджика 16 апреля на сутки останутся без воды

Ограничение водоснабжения на курорте связано с проведением строительно-монтажных работ на Троицком групповом водоводе.

В связи с этим подачу воды в Геленджике ограничат на 24 часа. После завершения работ потребуется около 12 часов для восстановления давления в системе.

В зону отключения попали западная часть Геленджика — от Тонкого мыса до улицы Садовой, а также Виноградное и Кабардинка.

Кроме того, 16 апреля для проведения работ по монтажу узла учета измерительного прибора и устройству камеры на пересечении улиц Крымской и Красногвардейской отключат воду на улицах: Красногвардейская, Приморская, Чкалова, Ульяновская, Полевая, Южная, Крымской, Революционной, Котовского, Гринченко, Краснодонской, Черноморской, а также переулках Березовом и Полевом. Частично ограничат водоснабжение и на улицах Грибоедова, Ломоносова, Курзальной и Леселидзе.

В ближайшие дни воду в Геленджике будут подавать по графику:

16 апреля : с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00;

: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00; 17 апреля: с 6:00 до 8:00.

Полностью восстановить подачу воды на курорте планируют к 20:00 17 апреля. Местных жителей попросили заранее запастись водой. В период отключения воду в городе будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения — Геленджик».

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