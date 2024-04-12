В Новороссийске 16 апреля на сутки отключат холодную воду

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», с 8:00 16 апреля и до 8:00 17 апреля будет полностью прекращена подача воды абонентам водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Это связано с проведением врезки нового магистрального водовода и проведением планово-предупредительных, аварийно-восстановительных работ на сетях и сооружениях «ТГВ». Воду будут подавать по графику на 2 часа утром с 6:00 до 8:00 и вечером — с 18:00 до 20:00.

Водоснабжение планируют наладить в полном объеме через 6 часов после завершения работ. Воду населению будут подвозить 10 автоцистерн. Возникновения ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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