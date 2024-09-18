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Жители Ейского района жалуются на растущую рядом с озером Ханским свалку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-ejskogo-rajona-zhaluyutsya-na-rastushhuyu-ryadom-s-ozerom-hanskim-svalku
Видео канала «Кубань 24»

Жители станицы Ясенской беспокоены ростом свалки, которая образовалась на обрыве над озером Ханским. По словам местного жителя Сергея Кухнина, отходы накопились там за лето. Дальше за обрывом — огромные кучи строительного и бытового мусора, ветки, мебель, даже кресты с венками.

«Акватория уникального Ханского озера буквально в 10 м отсюда. Озеро высохло, не видно водную гладь. Конкретно у этого места нет охранного статуса. Здесь, как говорят местные жители, карьеры бывшего кирпичного завода. Сюда бездумно везут ненужный хлам, и свалка растянулась больше, чем на полкилометра», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Сейчас это земли сельскохозяйственного назначения, а когда-то там официально была свалка, закрыли ее в 2008 года. Однако недавно Сергей Кухнин застал, как из полной телеги возле озера выгружали мешки с мусором. Мужчина успел заснять все на видео.

«Вот эта куча — это та самая куча, которую сгрузил трактор с пляжа. За нее отчитались, что ее расфасовали в мешки и вывезли», — рассказывает Кухнин.

Водитель трактора признался, кто велел вести сюда мусор:

— Команду дал директор ЖКХ Роман Анатольевич.

Роман Анатольевич — директор муниципального учреждения «Ясени». По его словам, команды сбрасывать мусор у озера он не давал, а водителя трактора уже наказали строгим выговором.

«Он со своего подворья мусор вывез. Там не была целая телега», — говорит директор коммунального предприятия Роман Ясашный.

Коммунальщики уверяют, что потом вывезли личный мусор тракториста. В полиции подтвердили, что мужчина использовал служебный транспорт.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материал проверки направлен в краевой Росприроднадзор для принятия решения», — сообщает заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

В администрации поселка не отрицают, что складируют на берегу древесный спил, что делать нельзя. Но основной мусор вывозит не муниципальное предприятие, а местные жители. Кучи веток с площадки у озера обещали убрать.

«Мы нашли предпринимателя в Ейске, который занимается дроблением. И он нам помогает их утилизировать», — говорит глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.

Власти заявили, что по документам, свалка окончательно ликвидирована. Однако за ситуацией теперь следят не только местные жители, но и Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

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Автор: Мария Николаева

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