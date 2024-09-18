Жители Ейского района жалуются на растущую рядом с озером Ханским свалку

Жители станицы Ясенской беспокоены ростом свалки, которая образовалась на обрыве над озером Ханским. По словам местного жителя Сергея Кухнина, отходы накопились там за лето. Дальше за обрывом — огромные кучи строительного и бытового мусора, ветки, мебель, даже кресты с венками.

«Акватория уникального Ханского озера буквально в 10 м отсюда. Озеро высохло, не видно водную гладь. Конкретно у этого места нет охранного статуса. Здесь, как говорят местные жители, карьеры бывшего кирпичного завода. Сюда бездумно везут ненужный хлам, и свалка растянулась больше, чем на полкилометра», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Сейчас это земли сельскохозяйственного назначения, а когда-то там официально была свалка, закрыли ее в 2008 года. Однако недавно Сергей Кухнин застал, как из полной телеги возле озера выгружали мешки с мусором. Мужчина успел заснять все на видео.

«Вот эта куча — это та самая куча, которую сгрузил трактор с пляжа. За нее отчитались, что ее расфасовали в мешки и вывезли», — рассказывает Кухнин.

Водитель трактора признался, кто велел вести сюда мусор:

— Команду дал директор ЖКХ Роман Анатольевич.

Роман Анатольевич — директор муниципального учреждения «Ясени». По его словам, команды сбрасывать мусор у озера он не давал, а водителя трактора уже наказали строгим выговором.

«Он со своего подворья мусор вывез. Там не была целая телега», — говорит директор коммунального предприятия Роман Ясашный.

Коммунальщики уверяют, что потом вывезли личный мусор тракториста. В полиции подтвердили, что мужчина использовал служебный транспорт.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материал проверки направлен в краевой Росприроднадзор для принятия решения», — сообщает заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

В администрации поселка не отрицают, что складируют на берегу древесный спил, что делать нельзя. Но основной мусор вывозит не муниципальное предприятие, а местные жители. Кучи веток с площадки у озера обещали убрать.

«Мы нашли предпринимателя в Ейске, который занимается дроблением. И он нам помогает их утилизировать», — говорит глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.

Власти заявили, что по документам, свалка окончательно ликвидирована. Однако за ситуацией теперь следят не только местные жители, но и Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: мэра Ейска оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за стихийных свалок в городе.