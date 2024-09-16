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Мэра Ейска оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за стихийных свалок в городе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mera-ejska-oshtrafovali-na-30-tys-rublej-iz-za-stihijnyh-svalok-v-gorode
Мэра Ейска оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за стихийных свалок в городе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прокуратура района провела проверку из-за сложившейся негативной ситуации по организации накопления и вывоза мусора с территории Ейска.

В ходе проверки выявили многочисленные случаи стихийных свалок твердых коммунальных отходов — пакетов с мусором, коробок и бутылок — на земле вне контейнеров. Мэрия города при этом мер для по ликвидации массовых стихийных свалок не принимала.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Ейского городского поселения из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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