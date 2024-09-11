Ущерб в 4,8 млн рублей выплатила компания за стихийную свалку в Анапе

Незаконную свалку строительных отходов сотрудники Росприроднадзора заметили в апреле 2023 года. Ведомство подало иск в суд за загрязнение территорий.

Площадь свалки — 3 тыс. кв. м, захламленный участок принадлежит ООО «Квартал».

Экологический ущерб почвам оценили в 4,8 млн рублей. По решению судов нескольких инстанций компания возместила ущерб в полном объеме, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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