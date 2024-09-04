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Стихийную свалку ликвидировали в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stihijnuyu-svalku-likvidirovali-v-kurganinskom-rajone
Стихийную свалку ликвидировали в Курганинском районе
Фото t.me/proc_23

Несанкционированная свалка бытовых отходов появилась в поселке Северном Октябрьского сельского поселения.

Свалку прокуратура района выявила в ходе проверки. Главе сельского поселения вынесли представление об устранении нарушений.

Стихийную свалку ликвидировали. По факту нарушений ответственного работника администрации поселения привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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