Стихийную свалку ликвидировали в Курганинском районе

Несанкционированная свалка бытовых отходов появилась в поселке Северном Октябрьского сельского поселения.

Свалку прокуратура района выявила в ходе проверки. Главе сельского поселения вынесли представление об устранении нарушений.

Стихийную свалку ликвидировали. По факту нарушений ответственного работника администрации поселения привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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