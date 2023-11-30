Жители Ейска остались без воды и света из-за крупной аварии

Аварийная ситуация произошла утром 30 ноября на двух линиях электроснабжения. Без света остались многоэтажки на улице Баррикадной, взрослой поликлинике № 2 и некоторых других домах в этом районе.

Из-за отключения электричества перестали работать насосы на водопроводе. Без воды остался весь Ейск. Водоснабжение в городе удастся восстановить только после устранения энергоаварии.

Электрики уже выясняют причину отключения. Потребителей переведут на работающие линии после того, как станет понятно, почему произошла авария. Время завершения работ пока не известно, сообщает пресс-служба администрации Ейска.

Читайте также: из-за энергоаварии без света остались 11 улиц в центре Краснодара. Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 ноября в 10:55.