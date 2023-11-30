Из-за энергоаварии без света остались 11 улиц в центре Краснодара
Происшествия
30.11.2023 11:55
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 ноября в 10:55.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «НБ-305» и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Карасунской, Коммунаров, Калинина, Береговой, Красной, Пушкина, Кубанонабережной, Комсомольской, Октябрьской, Кожевенной и Постовой.
На месте работает аварийная бригада.
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