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Из-за энергоаварии без света остались 11 улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-11-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались 11 улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 ноября в 10:55.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «НБ-305» и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Карасунской, Коммунаров, Калинина, Береговой, Красной, Пушкина, Кубанонабережной, Комсомольской, Октябрьской, Кожевенной и Постовой.

На месте работает аварийная бригада.

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