В Темрюкском районе восстанавливают энергоснабжение, нарушенное ураганом

Ураганный ветер с порывами до 20 м/с стал причиной технологических нарушений на энергообъектах в станице Тамань. Авария на линии оставила без света жителей микрорайона Новая Тамань.

По данным администрации Темрюкского района, бригада Темрюкского РЭС непрерывно ведет восстановительные работы. Однако размытая дорога не позволяет спецтехнике добраться до некоторых линий электропередачи. В настоящий момент специалисты добираются к поврежденным участкам линии на тракторе.

Также специалисты «Россети Кубань» восстанавливают основные схемы электроснабжения в станице Тамань. Энергетики проводят работы по индивидуальным заявкам жителей на линиях 0,4 кВ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 26 ноября на Краснодарский край обрушился ветер с порывами до 30-35 м/с, ставший причиной массовых отключений электричества в регионе. Сильнее всего пострадали пригород Новороссийска, Анапа, Геленджик, а также Крымский и Абинский районы. По данным Минэнерго России, в пяти южных регионах из-за непогоды были обесточены 1,9 млн человек.