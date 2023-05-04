Жители двух поселков в Краснодаре остались без света из-за аварии

Вечером 4 мая в Карасунском и Прикубанском округах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «Биофабрика» и 15 трансформаторных подстанций. Без света остались жители поселков Пригородный и Дружелюбный.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в пригороде краевого центра устанавливают, сообщает ЕДДС Краснодара.

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