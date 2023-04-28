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В Краснодаре жители 6 улиц на Дубинке остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-6-ulits-na-dubinke-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 6 улиц на Дубинке остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло утром 28 апреля.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ПФ-5» и 14 трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители улиц: Стасова, Воронежская, Обрывная, а также 1-й, 2-й и 3-й Кузнечный Зарой.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на Дубинке уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за аварии 27 апреля без света остались более шести улиц в Комсомольском микрорайоне Краснодара.

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