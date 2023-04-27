Из-за аварии без света остались более шести улиц в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 27 апреля около 10:10.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция ПС «ПШ-301» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Монтажной, Ремесленной, Симферопольской, Просторной, Уральской, Сормовской и других.

На месте работает аварийная бригада., сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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