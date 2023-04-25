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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители пяти улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-pyati-ulits
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители пяти улиц
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 25 апреля в 13:44.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «В-210» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Таманской, Маяковского, Новороссийской, Ставропольской и Шевченко.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: две аварии на сетях оставили без света 11 улиц в Краснодаре.

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