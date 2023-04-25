В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители пяти улиц
Происшествия
25.04.2023 13:54
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 25 апреля в 13:44.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «В-210» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Таманской, Маяковского, Новороссийской, Ставропольской и Шевченко.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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