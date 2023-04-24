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Две аварии на сетях оставили без света 11 улиц в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-avarii-na-setyah-ostavili-bez-sveta-11-ulits-v-krasnodare
Две аварии на сетях оставили без света 11 улиц в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Отключения электроэнергии частично произошли 24 апреля в Прикубанском и Западном округах.

По данным ЕДДС, в 7:33 авария произошла на кабельной линии 6–10 кВ — отключилась ПС «ВК-12» и 22 трансформаторные подстанции. Без света остались жители улиц Ростовское шоссе, Раздельной, 3-я Трудовой и Железнодорожной.

Также в 9:25 авария произошла на линии 6-10 кВ ПС «ЮЗ-103», отключились семь подстанций. Без света остались дома на улицах Гимназической, Октябрьской, Рашпилевской, Братьев Игнатовых, Кубанская набережной и Чапаева.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: центр Краснодара и хутор Ленина 21 апреля остались без электричества из-за аварий.

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