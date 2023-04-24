Две аварии на сетях оставили без света 11 улиц в Краснодаре
Общество
24.04.2023 09:39
Отключения электроэнергии частично произошли 24 апреля в Прикубанском и Западном округах.
По данным ЕДДС, в 7:33 авария произошла на кабельной линии 6–10 кВ — отключилась ПС «ВК-12» и 22 трансформаторные подстанции. Без света остались жители улиц Ростовское шоссе, Раздельной, 3-я Трудовой и Железнодорожной.
Также в 9:25 авария произошла на линии 6-10 кВ ПС «ЮЗ-103», отключились семь подстанций. Без света остались дома на улицах Гимназической, Октябрьской, Рашпилевской, Братьев Игнатовых, Кубанская набережной и Чапаева.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: центр Краснодара и хутор Ленина 21 апреля остались без электричества из-за аварий.
Популярные новости
- Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
- Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44