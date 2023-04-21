Центр Краснодара и хутор Ленина остались без электричества из-за аварий
Происшествия
21.04.2023 10:29
Аварийные отключения электроэнергии в Центральном и Карасунском округах произошли утром 21 апреля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ТП «Ю-30 КРУН» и девять трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Ленина, Мира, Гимназической, Суворова, Гоголя, Базовской, Чапаева, Янковского и Леваневского.
Кроме того, в хуторе Ленина из-за повреждения отключилась ПС «ХЛ-4» и 34 трансформаторные подстанции. Электричество отключили на улицах: Вольной, Пластунской, Огородной, Сенокосной, Уманской и Троицкой.
На месте аварий работают бригады энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центре города и хуторе Ленина уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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