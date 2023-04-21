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Центр Краснодара и хутор Ленина остались без электричества из-за аварий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-krasnodara-i-hutor-lenina-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-avarij
Центр Краснодара и хутор Ленина остались без электричества из-за аварий
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийные отключения электроэнергии в Центральном и Карасунском округах произошли утром 21 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ТП «Ю-30 КРУН» и девять трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Ленина, Мира, Гимназической, Суворова, Гоголя, Базовской, Чапаева, Янковского и Леваневского.

Кроме того, в хуторе Ленина из-за повреждения отключилась ПС «ХЛ-4» и 34 трансформаторные подстанции. Электричество отключили на улицах: Вольной, Пластунской, Огородной, Сенокосной, Уманской и Троицкой.

На месте аварий работают бригады энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центре города и хуторе Ленина уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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