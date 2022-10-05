Жители Донбасса смогут трудоустроиться через республиканские центры занятости
Общество
05.10.2022 16:59
Беженцы из ЛНР и ДНР могут вернуться на место постоянного проживания и трудоустроиться.
С актуальной информацией о наличии рабочих мест и порядке трудоустройства можно ознакомиться на сайте республиканского центра занятости ДНР. Консультацию также предоставят по электронной почте или при заполнении формы обратной связи.
На сайте республиканского центра занятости ЛНР разместили список открытых вакансий. Также в центре занятости предлагают пройти обучение по ряду специальностей.
Жителям ДНР и ЛНР, подлежащим призыву на воинскую службу, будут вручать соответствующие повестки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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