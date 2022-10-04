Из Краснодара в Мариуполь отправили 10 тонн гуманитарного груза
Общество
04.10.2022 17:07
В Донецкую народную республику из Краснодара 4 октября направили новую партию гуманитарного груза.
Краснодарцы, а также жители других городов и районов Кубани собрали вещи и продукты питания. В том числе зимнюю одежду и обувь, средства гигиены, корм для животных, лекарства, комплекты постельного белья, а также чай, кофе, крупы и кондитерские изделия. Всего отправили около 10 т груза.
Сбором гуманитарной помощи занимались волонтеры из команды «Крылья победы». Кроме того, ранее в ДНР, ЛНР и медучреждения Крыма направили около 30 т медикаментов, продуктов, одежды и обуви, которую собрали волонтеры и активисты команды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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