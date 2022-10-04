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Кубанские казаки доставили жителям Донбасса еще пять тонн гуманитарной помощи

Политика
04.10.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-dostavili-zhitelyam-donbassa-eshhe-pyat-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Кубанские казаки доставили жителям Донбасса еще пять тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Казаки Армавирского районного общества привезли жителям ДНР и ЛНР продукты, воду, вещи, детские предметы гигиены. Всего доставили около 5 т гуманитарного груза. Об этом 4 октября сообщил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

«Наши казаки оказывают регулярную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Формирование новых гуманитарных грузов продолжается постоянно. Всего мы собрали и направили на Донбасс уже почти 390 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, лекарственных средств. Очередной груз, который отвезли казаки Армавирского районного общества, составил около пяти тонн. Это уже их 44 поездка», — рассказал Александр Власов.

Казаки посетили собор Архистратига Михаила в Мариуполе и жилые кварталы возле завода «Азовсталь». Там они раздали свыше 200 коробок продуктов, воды и вещей. В Донецке казаки доставили детские предметы гигиены, вещи, игрушки и сладости в республиканский специализированный дом ребенка.

Лекарства и продукты привезли в республиканский центр профпатологии и реабилитации. Кроме того, для ветеранов Донбасса доставили инвалидные кресла. А в интернациональную бригаду «Пятнашка» — теплые вещи, а также письма и рисунки от воспитанников детсадов, школьников и казачьей молодежи.

Кроме того, армавирские казаки посетили администрацию Калининского района Донецка, передали вещи для храма в Горловке. Также туда привезли термобелье и свитера для военнослужащих ДНР. Еще гумпомощь привезли в Шахтерск для вдов бойцов, сражавшихся за освобождение Донбасса.

Недавно помощь для Донбасса также отправили казаки Гулькевичского районного общества. В том числе вещи, продукты, средства гигиены, воду, детские письма и рисунки для бойцов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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