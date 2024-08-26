Жители домов на 6 улицах в центре Краснодара 26 августа останутся без света
Общество
26.08.2024 08:05
Плановые отключения света в понедельник затронут дома в районе кинотеатра «Аврора».
Так, 26 августа свет будут отключать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Рашпилевская, 240, 244, 293, 291-303;
- Нефтяная, 17-33, 16-36, 37;
- Брянская, 97-123, 52-54;
- Чкалова, 75.
Также электричество будут планово отключать в проездах Офицерском и Каневском.
Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону: 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.
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