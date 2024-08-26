Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители домов на 6 улицах в центре Краснодара 26 августа останутся без света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-domov-na-6-ulitsah-v-tsentre-krasnodara-26-avgusta-ostanutsya-bez-sveta
Жители домов на 6 улицах в центре Краснодара 26 августа останутся без света
Фото unsplash.com

Плановые отключения света в понедельник затронут дома в районе кинотеатра «Аврора».

Так, 26 августа свет будут отключать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • Рашпилевская, 240, 244, 293, 291-303;
  • Нефтяная, 17-33, 16-36, 37;
  • Брянская, 97-123, 52-54;
  • Чкалова, 75.

Также электричество будут планово отключать в проездах Офицерском и Каневском.

Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону: 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жителей Новороссийска предупредили о масштабном отключении воды. Отключения воды в значительной части города-курорта запланированы на 26 и 27 августа.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях