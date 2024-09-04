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Жители домов на 27 улицах Краснодара 5 сентября планово останутся без света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-domov-na-27-ulitsah-krasnodara-5-sentyabrya-planovo-ostanutsya-bez-sveta
Жители домов на 27 улицах Краснодара 5 сентября планово останутся без света
Фото unsplash.com

В четверг энергетики выполнят плановые работы на сетях в разных районах краевой столицы.

Так, 5 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:

  • улица Котовского, 119, 121;
  • улица Совхозная, 20;
  • улица Фестивальная, 31;
  • улица Тургенева, 120;
  • улица Красноармейская, 4/1, 2, 112, 112/1, 116/2, 90;
  • улица Пушкина, 36, 38, 44;
  • улица Коммунаров, 1, 2;
  • проспект Чекистов, 9, 9/1, 9/4;
  • улица Кожевенная, 18;
  • улица Бульварное кольцо, 4, 4/1,8, 4а;
  • улица Бершанской, 345/9;
  • улица Уральская, 226/4, 220/3, 222;
  • улица Ставропольская, 155, 155/1;
  • улица Базарная, 81;
  • улица Становая, 34-36;
  • улица 1-я Гвардейская, 12/3;
  • улица Совхозная, 20;
  • улица Соборная, 73;
  • улица Покровская, 8;
  • улица Лиственная, 2/6;
  • улица Урожайная, 2/2, 1-19, 2-20,18;
  • улица Цветная, 41;
  • улица Круговая, 10, 7;
  • улица Красная, 124, 174, 172/1, 170;
  • улица Радио, 1;
  • улица Буденного, 147;
  • улица Хакурате, 3.

Кроме того, с 6:00 до 20:00 с кратковременные отключениями электричества (до 10 минут) столкнутся жители микрорайона Гидростроителей. Точные адреса можно уточнить по ссылке.

Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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