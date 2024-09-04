Жители домов на 27 улицах Краснодара 5 сентября планово останутся без света

В четверг энергетики выполнят плановые работы на сетях в разных районах краевой столицы.

Так, 5 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:

улица Котовского, 119, 121;

улица Совхозная, 20;

улица Фестивальная, 31;

улица Тургенева, 120;

улица Красноармейская, 4/1, 2, 112, 112/1, 116/2, 90;

улица Пушкина, 36, 38, 44;

улица Коммунаров, 1, 2;

проспект Чекистов, 9, 9/1, 9/4;

улица Кожевенная, 18;

улица Бульварное кольцо, 4, 4/1,8, 4а;

улица Бершанской, 345/9;

улица Уральская, 226/4, 220/3, 222;

улица Ставропольская, 155, 155/1;

улица Базарная, 81;

улица Становая, 34-36;

улица 1-я Гвардейская, 12/3;

улица Совхозная, 20;

улица Соборная, 73;

улица Покровская, 8;

улица Лиственная, 2/6;

улица Урожайная, 2/2, 1-19, 2-20,18;

улица Цветная, 41;

улица Круговая, 10, 7;

улица Красная, 124, 174, 172/1, 170;

улица Радио, 1;

улица Буденного, 147;

улица Хакурате, 3.

Кроме того, с 6:00 до 20:00 с кратковременные отключениями электричества (до 10 минут) столкнутся жители микрорайона Гидростроителей. Точные адреса можно уточнить по ссылке.

Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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