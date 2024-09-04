Жители домов на 27 улицах Краснодара 5 сентября планово останутся без света
Общество
04.09.2024 21:52
В четверг энергетики выполнят плановые работы на сетях в разных районах краевой столицы.
Так, 5 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:
- улица Котовского, 119, 121;
- улица Совхозная, 20;
- улица Фестивальная, 31;
- улица Тургенева, 120;
- улица Красноармейская, 4/1, 2, 112, 112/1, 116/2, 90;
- улица Пушкина, 36, 38, 44;
- улица Коммунаров, 1, 2;
- проспект Чекистов, 9, 9/1, 9/4;
- улица Кожевенная, 18;
- улица Бульварное кольцо, 4, 4/1,8, 4а;
- улица Бершанской, 345/9;
- улица Уральская, 226/4, 220/3, 222;
- улица Ставропольская, 155, 155/1;
- улица Базарная, 81;
- улица Становая, 34-36;
- улица 1-я Гвардейская, 12/3;
- улица Совхозная, 20;
- улица Соборная, 73;
- улица Покровская, 8;
- улица Лиственная, 2/6;
- улица Урожайная, 2/2, 1-19, 2-20,18;
- улица Цветная, 41;
- улица Круговая, 10, 7;
- улица Красная, 124, 174, 172/1, 170;
- улица Радио, 1;
- улица Буденного, 147;
- улица Хакурате, 3.
Кроме того, с 6:00 до 20:00 с кратковременные отключениями электричества (до 10 минут) столкнутся жители микрорайона Гидростроителей. Точные адреса можно уточнить по ссылке.
Дополнительную информацию можно уточнить у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: более 20 улиц на севере и востоке Краснодара остались без света из-за аварий.