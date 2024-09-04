Более 20 улиц на севере и востоке Краснодара остались без света из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии вечером 4 сентября затронули жителей Прикубанского и Карасунского округов.

Из-за повреждения на линии на севере города оказались обесточены ПС «АН-205» и 8 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: 1-го Мая, Кирилла Россинского, Уссурийской, Семигорской, Ивановской, Чепигинской, Мурманской, Лучезарной, Вологодской, Мариупольской, Приазовской, Хрустальной, Оренбургской, Геодезической и Яснополянской.

Кроме того, на востоке Краснодара отключились ПС «Л-106» и 22 трансформаторных подстанции. Электричество пропало у жителей улиц: Белградская, Сербская, Победы, Шипкинская, Тихая, Черногорская, Феодосийская, Ильская, Донбасская.

На месте аварий работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

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