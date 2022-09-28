Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в состав РФ

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Референдумы по вхождению в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Избирательные комиссии регионов обработали 100% бюллетеней и подвели итоги голосования.

Так, в Донецкой народной республике явка на референдуме составила 97,51%. 99,23% проголосовавших высказались за вступление в состав РФ.

В Луганской народной республике явка составила 92,6%. Вхождение в состав России поддержали 98,42% избирателей.

В Херсонской области явка составила 76,86%. 87,05% проголосовали за вступление в состав РФ.

В Запорожской области явка составила 85,4%. Вхождение в состав РФ одобрили 93,11% проголосовавших, сообщает РИА «Новости».

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