«Ведомости»: после референдумов в РФ могут создать Крымский округ
Политика
27.09.2022 08:34
После завершения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в России может появиться новый федеральный округ — Крымский. Информация об этом появилась 27 сентября.
Сообщается, что в состав нового федерального округа могут войти сам Крым и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.
Возглавить новое полномочное представительство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и правительстве Крыма.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае участки для голосования на референдумах продолжат работу до 27 сентября.
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