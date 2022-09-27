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«Ведомости»: после референдумов в РФ могут создать Крымский округ

Политика
27.09.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/vedomosti-posle-referendumov-v-rf-mogut-sozdat-krymskij-okrug
«Ведомости»: после референдумов в РФ могут создать Крымский округ
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

После завершения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в России может появиться новый федеральный округ — Крымский. Информация об этом появилась 27 сентября.

Сообщается, что в состав нового федерального округа могут войти сам Крым и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Возглавить новое полномочное представительство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и правительстве Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае участки для голосования на референдумах продолжат работу до 27 сентября.

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