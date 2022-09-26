В Краснодарском крае участки для голосования на референдумах продолжат работу до 27 сентября
На Кубани продолжают работу участки для голосования на референдумах жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся на территории Кубани, продолжится до 27 сентября.
Участки для голосования 26 сентября работают с 10:00 до 18:00. Также проходит голосование в выездных пунктах по ранее поданным заявлениям.
По данным избирательной комиссии Краснодарского края, 27 сентября проголосовать будет можно с 10:00 до 16:00.
Продолжает работу колл-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий. Он принимает звонки с 8:00 до 20:00 по телефонам: 8(988)245-08-98 и 8(861)262-95-78.
Узнать свой участок для голосования на референдуме можно по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае работают по семь избирательных участков для жителей ДНР и ЛНР и по четыре — для граждан Херсонской и Запорожской областей.
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