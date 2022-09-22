В Краснодарском крае определили порядок и адреса участков для голосования на референдумах

В Краснодарском крае определили порядок и адреса участков для голосования на референдумах

В соответствии с нормативными актами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей голосование на референдумах о вступлении в состав России проведут в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября. В Краснодарском крае организуют по семь избирательных участков для жителей Донецкой и Луганской народных республик и по четыре — для граждан Херсонской и Запорожской областей.

Адреса участков для голосования в Краснодарском крае:

На референдуме ДНР:

— Армавир, Кирова, 53 — МБУК «Городской Дворец Культуры» (помещение музея «Юнармии»);

— Тихорецк, Энгельса, 91 — МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека»;

— станица Каневская, Горького, 55 — МАУ «Каневской Районный Дворец Культуры»;

— Тимашевск, пер. Советский, 7 — здание отдела муниципального центра управления (вход со стороны здания Пенсионного Фонда РФ);

— Крымск, Карла Либкнехта, 38 — МКУ «Молодежно-культурный центр «Русь»;

— Сочи, Горького, 85 — МБУК «Районный Дом Культуры Центрального района»;

— Краснодар, Аверкиева, 16 — помещение Территориального центра № 27.

На референдуме ЛНР:

— Армавир, Кирова, 53 — МБУК «Городской Дворец Культуры» (помещения «Юнармии»);

— Тихорецк, Энгельса, 91 — МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека»;

— станица Каневская, Горького, 55 — МАУ «Каневской Районный Дворец Культуры»;

— Тимашевск, пер. Советский, 7 — здание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (вход со стороны центральной библиотеки);

— Крымск, Коммунистическая, 39 а — МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека»;

— Сочи, Курортный проспект, 32 — МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение», зал органной и камерной музыки имени Дебольской;

— Краснодар, ул. Старокубанская, 125 — помещение Территориального центра № 8.

На референдуме Запорожской области:

— Армавир, Кирова, 53 — МБУК «Городской Дворец Культуры» (холл центрального входа);

— Сочи, Курортный проспект, 51 — МБУК «Сочинский художественный музей им. Дмитрия Дмитриевича Жилинского»;

— Краснодар, Атарбекова, 38 — помещение Территориального центра № 21;

— Славянск-на-Кубани, Краснодарская, 258 «А» — учреждение дополнительного образования «Крейсерско-парусная школа».

На референдуме Херсонской области:

— Армавир, Кирова, 53 — МБУК «Городской Дворец Культуры» (холл возле концертного зала);

— Сочи, Советская, 26а — МБУК «Музей истории города-курорта Сочи», отдел «Музей спортивной славы»;

— Краснодар, Дзержинского, 105 а — приемная депутата городской Думы;

— Славянск-на-Кубани, Отдельская, 207 — Спортивный комплекс «Лидер».

С 23 по 26 сентября голосование проведут в выездных пунктах, 27 сентября — на избирательных участках и вне помещения для голосования по заявкам.

На Кубани запустили колл-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий по номеру: 8(988)245-08-98. Он будет работать с 23 по 27 сентября с 8:00 до 20:00, сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

Проголосовать на референдумах на указанных участках могут только находящиеся на территории Кубани жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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