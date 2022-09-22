В Краснодаре пройдет акция в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Акция в поддержку проведения референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пройдет 23 сентября в 15:00 на Главной городской площади около здания мэрии.

На мероприятии выступят председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский, а также общественники.

В акции в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях примут участие депутаты, лидеры общественного мнения и представители ветеранских организаций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.