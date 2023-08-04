Жители четырех улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 4 августа в 9:34.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключены подстанция «ТГ-303» и еще 4 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Круговой, Азовской и Заполярной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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