Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Поселок Индустриальный в Краснодаре остался без света из-за обрыва проводов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poselok-industrialnyj-v-krasnodare-ostalsya-bez-sveta-iz-za-obryva-provodov
Поселок Индустриальный в Краснодаре остался без света из-за обрыва проводов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Крупная энергоавария в Прикубанском округе произошла вечером 3 августа после ливня с градом.

Из-за повреждений на линиях оказались обесточены ПС «Л-110», «Л-112», РП-69 и 64 трансформаторные подстанции. Без света временно остались жители 22 улиц в поселке Индустриальном: Капитальной, Евдокимовской, Милютинской, Степной, Зеленой, Школьной, Власова, Дорожной, Солнечной, Магаданской, Липовой, Восточной, Комсомольской, Богданченко, Едаменко, Весенней, Кубанской, Новокубанской, Калинина, Новой, Быстрой и Оренбургской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Индустриальном уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Жители поселка рассказали в соцсетях, что электричество в их домах пропало после обрыва проводов на улице Гагарина.

Читайте также: днем 3 августа на Краснодар обрушился ливень с градом. Осадки выпали в поселках Российском, Краснодарском, Знаменском, Пригородном и Индустриальном, а также микрорайоне Губернском.

Статьи
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Боярышник: скрытая польза и явный вред
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Брать обязательно: что нужно взять с собой для путешествия с питомцем
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Инсульты «помолодели»: что происходит?
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях