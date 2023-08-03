Поселок Индустриальный в Краснодаре остался без света из-за обрыва проводов

Крупная энергоавария в Прикубанском округе произошла вечером 3 августа после ливня с градом.

Из-за повреждений на линиях оказались обесточены ПС «Л-110», «Л-112», РП-69 и 64 трансформаторные подстанции. Без света временно остались жители 22 улиц в поселке Индустриальном: Капитальной, Евдокимовской, Милютинской, Степной, Зеленой, Школьной, Власова, Дорожной, Солнечной, Магаданской, Липовой, Восточной, Комсомольской, Богданченко, Едаменко, Весенней, Кубанской, Новокубанской, Калинина, Новой, Быстрой и Оренбургской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Индустриальном уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Жители поселка рассказали в соцсетях, что электричество в их домах пропало после обрыва проводов на улице Гагарина.

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