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В Апшеронском районе выпал крупный град размером с куриное яйцо. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-vypal-krupnyj-grad-razmerom-s-kurinoe-yajtso
В Апшеронском районе выпал крупный град размером с куриное яйцо. Видео

Ливень с градом прошел в муниципалитете 3 августа в 16:00, продлившись 15 минут. Наиболее сильные осадки выпали в селе Черниговском и поселке Новые Поляны.

Местные жители показали в соцсетях выпавшие градины, сравнив их по размеру с куриным яйцом.

«По обследованию территории выехала группа сотрудников администрации Апшеронского района. На месте в Черниговском работает группа с главой сельского поселения, устанавливается размер ущерба», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Звонков с информацией об ущербе после выпавшего града на номер 112 от местных жителей не поступало.

Читайте также: днем 3 августа на Краснодар обрушился ливень с градом. Местные жители рассказали в соцсетях, что осадки выпали в поселках Российском, Краснодарском, Знаменском, Пригородном и Индустриальном, а также микрорайоне Губернском.

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