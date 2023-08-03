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На Краснодар обрушился ливень с градом. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krasnodar-obrushilsya-liven-s-gradom-video
Видео t.me/chpkrasnodara

Сильный дождь начался днем 3 августа в северо-восточной части краевой столицы.

Местные жители рассказали в соцсетях, что осадки с градом выпали в поселках Российском, Краснодарском и микрорайоне Губернском. Ливень также прошел в поселках Знаменском, Пригородном и Индустриальном.

По прогнозу синоптиков, 3 августа в Краснодаре ожидается западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем прогрелась до +32…34 °С, а ночью опустится до +19…21 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 августа в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с градом, грозой и усилением ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение.

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