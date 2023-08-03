На Краснодар обрушился ливень с градом. Видео

Сильный дождь начался днем 3 августа в северо-восточной части краевой столицы.

Местные жители рассказали в соцсетях, что осадки с градом выпали в поселках Российском, Краснодарском и микрорайоне Губернском. Ливень также прошел в поселках Знаменском, Пригородном и Индустриальном.

По прогнозу синоптиков, 3 августа в Краснодаре ожидается западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем прогрелась до +32…34 °С, а ночью опустится до +19…21 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 августа в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с градом, грозой и усилением ветра. В регионе объявили штормовое предупреждение.