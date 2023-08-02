Сильные дожди с грозами и градом ожидаются 2 и 3 августа в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, вечером 2 августа, а также в течение дня 3 августа в регионе резко ухудшатся погодные условия.

Местами в крае пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Из-за выпадения осадков высока вероятность подъема уровней воды в горных реках Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, Туапсинского Мостовского, Апшеронского, Отрадненского, Лабинского, Белореченского, Абинского, Северского, Крымского, Курганинского, Новокубанского районов, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

В ближайшие сутки жителям и гостям региона рекомендуют следить за изменениями погодных условий и быть внимательными и осторожными, находясь на улице. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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