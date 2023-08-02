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С 4 по 6 августа в Краснодарском крае ожидается жара до +39 ⁰С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-4-po-6-avgusta-v-krasnodarskom-krae-ozhidaetsya-zhara-do-39-s
С 4 по 6 августа в Краснодарском крае ожидается жара до +39 ⁰С
Фото freepik.com

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы на Кубани заметно увеличится, достигнув опасных отметок.

Во второй половине дня 4 августа, а также 5 и 6 августа столбики термометров в регионе поднимутся до +39 ⁰С. На Черноморском побережье температура воздуха в ближайшие выходные прогреется до +37 ⁰С.

В связи с прогнозируемой сильной жарой в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Жителей и гостей Кубани призвали в ближайшие дни не находиться на открытом солнце с 12:00 до 18:00, а при выходе на улицу соблюдать меры предосторожности и надевать головные уборы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не выходить на улице в дневные часы.

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