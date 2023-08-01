В Гидрометцентре предупредили о ультрафиолетовой «атаке» в Краснодарском крае
«Опасное солнце», кроме Краснодарского края, ожидается в 13 регионах России.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что высокий индекс ультрафиолета прогнозируют на Кубани, в Ставрополье, Крыму, а также в шести республиках Северного Кавказа.
Эксперт предупредил, что ультрафиолет негативно сказывается на коже и слизистой глаз человека, поэтому на курортах лучше избегать прямого попадания солнечных лучей с 11:00 до 14:00.
Кроме того, он добавил, что высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни ожидается в Курской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях, пишут «Известия».
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