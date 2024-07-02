Жители части Новороссийска провели ночь без света из-за крупной аварии

Из-за электропробоя кабельной линии на электросетях «РОСТЭК» у жителей Центрального и Приморского районов с вечера 1 июля отсутствовало энергоснабжение.

Аварийная ситуация повлекла за собой повреждения на сетях «Электросети Кубани». На место прибыли 4 аварийные бригады и 2 бригады лаборатории.

«Объем работы большой. Возможность резервного переключения энергоснабжения отсутствует. Энергоснабжение будет подано после полного восстановления кабельных линий. Работы будут проводить в течение всей ночи, планируют завершить к утру», — написал в своем Telegram-канале и.о. замглавы Новороссийска Сергей Сопелиди.

За ночь энергетики восстановили 6 кабельных линий. В 5:28 свет дали у большей части населения.

«В работе остается присоединение 14, причина — электропробой кабельной линии на ТП-14-ТП-17. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Специалисты приступили к монтажу. Ориентировочное время завершения 2-3 часа», — добавил вице-мэр Новороссийска.

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