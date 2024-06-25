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Из-за аварии на подстанции без света остался пригород Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-podstantsii-bez-sveta-ostalsya-prigorod-novorossijska
Из-за аварии на подстанции без света остался пригород Новороссийска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла днем 25 июня на подстанции «Гайдук-Тяговая».

В результате повреждения на подстанции отключены два присоединения: №  1 и 8. Без света остались жители Цемдолины, улиц Овражной, Энтузиастов, переулка Верхнего, ЖК «Паркового», села Борисовка, улиц Аметистовой, Генерала Букретова, Анисовой, переулка Облачного, районов Гора Великая, 8-ая щель и других, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

О времени устранения последствий аварии не сообщается.

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