Из-за аварии на подстанции без света остался пригород Новороссийска

Авария произошла днем 25 июня на подстанции «Гайдук-Тяговая».

В результате повреждения на подстанции отключены два присоединения: № 1 и 8. Без света остались жители Цемдолины, улиц Овражной, Энтузиастов, переулка Верхнего, ЖК «Паркового», села Борисовка, улиц Аметистовой, Генерала Букретова, Анисовой, переулка Облачного, районов Гора Великая, 8-ая щель и других, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

О времени устранения последствий аварии не сообщается.

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