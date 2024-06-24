В Краснодаре на 160 улицах проведут плановые отключения света

На некоторых улицах краевого центра с 24 по 28 июня будут временно отключать электричество.

Все отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Света не будет в течение дня — с 9:00 до 17:00.

Полный список отключений можно посмотреть на сайте НЭСК. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии АО «Электросети Кубани»: 8 800 234-83-73.

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