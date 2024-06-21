Как современные технологии помогают энергетикам Кубани устранять аварии на ЛЭП

Десятки тысяч жителей Краснодара рано утром 21 июня остались без электричества. Речь идет о Карасунском округе. Там в результате повреждения на линии 6-10 кВ были обесточены 60 трансформаторных подстанций и порядка 40 улиц.

На месте ЧП работала аварийная бригада. Свет удалось вернуть ближе к обеду. Устранить аварии быстрее энергетикам помогают современные технологии.

«У нас трансформаторные подстанции оснащены системой телеуправления, что позволяет дистанционно управлять трансформационным аппаратом для переключения», — объясняет главный инженер филиала «НЭСК-электросети» Игорь Верещагин.

Это уже вторая масштабная авария за эту неделю. Накануне обесточено было порядка 60 улиц: часть из них была также в Карасунском округе, другая — в Прикубанском.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее, днем 20 июня, почти 20 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре.